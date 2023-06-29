إزالة 10 تعديات بنطاق 4 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وإزالة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف؛ حفاظا على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.



وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة نفذت 10 قرارات إزالة، وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 1098 مترا بنطاق 4 مراكز، عبارة عن إزالة 3 تعديات بمساحة 350 مترا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وفك شدة خشبية بمركز بدر، وحالة تعد بمساحة 300 متر عبارة عن سور من 3 أضلاع بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بأبو المطامير.



وإزالة حالتي تعد بمساحة 166 مترا عبارة عن سور من الطوب البلوك وحجرة من الطوب البلوك بوادي النطرون، و4 تعديات بمساحة 282 مترا عبارة عن مبنى بالطوب والأسمنت وأعمدة حديدية وأسوار وأسقف من الصاج والخشب والبوص بقرية بإيتاي البارود.



يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لرصد أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الأضحى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.