 قناة بنما تواصل فرض قيود على السفن في ظل جفاف يضرب بحيرتها الرئيسية - بوابة الشروق
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قناة بنما تواصل فرض قيود على السفن في ظل جفاف يضرب بحيرتها الرئيسية

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 8:29 م | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 8:29 م
من المرجح أن تستمر قناة بنما، في فرض القيود المطبقة على شركات الشحن هذا العام، بعدما تسبب الجفاف في تراجع منسوب المياه في بحيرتها الرئيسية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، ما أدى إلى تشكل طابور من السفن التي تنتظر عبور الممر المائي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، عن رئيس الهيئة ريكورت فاسكويز قوله، في مقابلة أمس الأربعاء من العاصمة بنما سيتي إن هيئة القناة ستهدف إلى الإبقاء على القيود الأولية التي تقيد مدى العمق الذي يمكن به لأي سفينة أن تنتظر في المياه، بحيث لا يقل عن 44 قدما (4ر13 متر) للسفن الضخمة "نيوبنماماكس" طوال فترة جفاف هذا العام.

وأضاف أن القيود ستسمح بعبور معظم الناقلات، على الرغم من أن بعض السفن مثل سفن الحاويات وناقلات البضائع الصب الجافة سيتعين عليها تخفيف حمولتها.

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