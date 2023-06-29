عامر حسين يشكر رئيس هيئة ستاد القاهرة للمساهمة في انتظام الدوري والكأس

تقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، بالشكر إلى وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بعد موافقة الأخير على تأجيل أعمال الصيانة في الملعب ونزع البذور الشتوية ما يستدعي غلق الاستاد.

ويأتي قرار هيئة استاد القاهرة حفاظًا على انتظام جدول مباريات مسابقتي الدوري العام وكأس مصر وعلى رأسها مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري، ومباراتي البنك الأهلي مع بيراميدز، والزمالك أمام المقاولون العرب يومي 3 و4 يوليو المقبل في كأس مصر.

وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة التي يشرف عليها عامر حسين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2022 –2023 على النحو التالى:

البنك الأهلى وبيراميدز يوم الإثنين 3 يوليو على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءً.

إنبي ضد النجوم يوم الثلاثاء 4 يوليو، على ملعب بتروسبورت في تمام السادسة مساءً.

الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء 4 يوليو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءً.