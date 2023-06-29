المتحدث باسم الكرملين: بوتين كان حريصا على لقاء الروس العاديين في داغستان

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان حريصا على لقاء الأشخاص العاديين خلال زيارة لجمهورية داغستان الواقعة في منطقة القوقاز.

وجاءت تصريحاته عقب نشر وسائل الإعلام لصور بعد زيارة بوتين لمدينة ديربنت المطلة على بحر القزوين مساء أمس الأربعاء.

وأظهرت اللقطات التي بثت على التلفزيون الحكومي الرئيس الروسي وسط الحشد في ديربنت وهو الشيء غير العادي بالنسبة لبوتين الذي حرص في السنوات الأخيرة على وجود مسافة بينه والآخرين، حتى في اللقاءات السياسية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستيي على تليجرام، الرئيس الروسي محاطا بسكان متحمسين في الظلام ويصافحهم.

ووفقا لما قاله بيسكوف لوكالة تاس، كان بوتين توجه لداغستان للتباحث بشأن قضايا السياحة هناك. وتعد داغستان وجهة عطلات شهيرة لكثير من الروس.

وجاءت الزيارة بعد أيام من التمرد القصير الأمد الذي قام به مؤسس مجموعة فاجنر الخاصة يفجني بريجوجين والذي كان الغرض منها على ما يبدو التأكيد على عودة الأمور لطبيعتها بعدما أثار التمرد المسلح تساؤلات بشأن حالة نظام السلطة الروسي.

وفيما يتعلق بالتمرد، عقب ما كان صراعا على السلطة بين بريجوجين والقيادة العسكرية في موسكو، قال رئيس جمهورية داغستان سيرجي ميليكوف لبوتين إن كل سكان داغستان يدعمون قرارات "الرئيس والقائد العام".