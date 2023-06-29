شل وإكسون موبيل تعتزمان التنازل عن موقعين لتخزين الغاز لحكومة هولندا

قالت مصادر مطلعة، إن مشروعا مشتركا مملوكا لكل من شل الأنجلوهولندية وإكسون موبيل كورب الأمريكية، عرض نقل موقعين لتخزين الغاز الطبيعي في هولندا إلى الحكومة الهولندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة نيدرلاندز أردولي ماتشابي "نام" المملوكة لكل من شل وإكسون موبيل، ترغب في تسليم موقعي نورج وجريبسكيرك؛ لتخزين الغاز كجزء من محادثات التعويض عن تشغيل حقل الغاز الطبيعي جورنينجين لعشرات السنين والذي أدى إلى مئات الزلازل في المنطقة.

وقالت المصادر، إن الحكومة الهولندية تريد من شركة نام دفع تعويضات عن إعادة بناء ما دمرته الزلازل، لكن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي بدأت في 2022.

أكدت الحكومة الهولندية رسميا يوم الجمعة الماضي اعتزامها وقف إنتاج الغاز الطبيعي من حقل جرونينجن شمال البلاد أول أكتوبر المقبل بعد 60 عاما من بدء الإنتاج من الحقل.

وكان القرار متوقعا بعد الأضرار الجسيمة الناتجة عن عدة زلازل خلال السنوات الماضية.

يذكر أن استخراج الغاز سبب حوالي 1600 زلزال في المنطقة منذ 1986.

وتضررت عشرات الآلاف من المباني بشدة بسبب الزلازل في حين تضرر حوالي 100 ألف شخص من هذه الزلازل.

وفي 2018، قالت الحكومة، إنها ستوقف إنتاج الغاز من الحقل بحلول 2023، لكن نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي، وتفجر أزمة طاقة حادة في أوروبا بسبب الحرب، وتوقف أغلب إمدادات الغاز الروسي إليها، دفع الحكومة الهولندية إلى إرجاء وقف تشغيل الحقل.

وقال هانز فيلبريف وزير الدولة المسئول عن الملف في مدينة لاهاي اليوم: "سنغلق بالفعل صمامات الحقل" في إشارة إلى وقف الإنتاج.

يذكر أن موقعي تخزين الغاز نورج وجريبسكرك حيويان لتأمين إمدادات الغاز في هولندا والدول الأوروبية المجاورة، بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا.

وتبلغ الطاقة التخزينية لموقع نورج 6 مليارات متر مكعب في حين تصل طاقة جريبسكرك إلى 2.4 مليار متر مكعب. ويستخدم الموقعان لتخزين الغاز منخفض السعرات، ويمكن أن يلعبا دورا مهما في تأمين إمدادات الغاز بعد وقف الإنتاج من حقل جرونينجن.

ووفق التقديرات، فإن حقل جرونينجن مازال يحتوي على 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك هولندا لمدة 10 سنوات.

وتم اكتشاف الحقل في 1956 ثم بدأ الإنتاج منه عام 1963؛ ليجعل هولندا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في أوروبا بعد النرويج.

وحققت الدولة الهولندية أرباحا من الحقل بأكثر من 360 مليار يورو، في حين حققت الشركتان المشغلتان للحقل وهما شل وإكسون موبيل حوالي 66 مليار يورو.