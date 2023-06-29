الخارجية اللبنانية: حرق القرآن في السويد يزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، أن عملية حرق القرآن الكريم في السويد يزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية بدلا من ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها "تدين بأشد العبارات عملية حرق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين".

واعتبرت أن "هذا العمل الذي يتكرر للمرة الثانية يشكل اعتداءً على مقدسات المسلمين واستفزازا لمشاعرهم، ويأتي ليزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية تجاههم بدلا من ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، وهو ما لا يمكن تبريره بذريعة حرية التعبير كونه يؤجج الحقد ويُوَلّد العنف".

ودعت إلى "وضع حد نهائي لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون نظراً لانعكاساتها وارتداداتها السلبية على العلاقة بين الأديان والشعوب".