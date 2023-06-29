رئيس حزب سيريزا اليوناني يستقيل بعد هزيمة انتخابية

قال أليكسيس تسيبراس رئيس حزب سيريزا اليساري اليوناني، إنه يعتزم التنحي من رئاسة الحزب بعد أداء سيريزا السيء في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي.



وأضاف تسيبراس، في مؤتمر صحفي بأثينا اليوم الخميس، أنه لن يترشح مجددا في الانتخابات التنفيذية المقبلة.



وتكبد تسيبراس، هزيمة ساحقة في انتخابات مايو البرلمانية.



وتراجع حزب سيريزا، الذي رأس به تسيبراس اليونان خلال الأزمة المالية الحادة بينما كان رئيسا للوزراء من 2015 إلى 2019، بواقع أكثر من 11.5 نقطة مئوية إلى 20 % من الأصوات.



وفي الانتخابات الثانية التي أجريت الأحد الماضي، تراجع سيريزا أكثر إلى 17.8%.



وكانت هذه الانتخابات الخامسة على التوالي التي يخسرها تسيبراس، ورغم هذا كان قد قال إنه يخطط لأن يظل في الساحة السياسية.