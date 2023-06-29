 موراي يخسر أمام رون في آخر استعداداته قبل المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس - بوابة الشروق
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موراي يخسر أمام رون في آخر استعداداته قبل المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 11:06 ص

انتهت استعدادات البريطاني أندي موراي للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس بالخسارة أمام الدنماركي هولجر رون، المصنف السادس على العالم، في بطولة هورلينجهام الاستعراضية.

وخسر موراي، الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون، والذي اختار خوض مباريات إضافية بعد خروجه من الدور الأول في بطولة كوينز الأسبوع الماضي، بنتيجة 4 / 6 و4 / 6.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تحركات موراي كانت جيدة في الملعب أمام منافسه البالغ من العمر 20 عاما ولكنه لم يستطع الاستفادة من فرصه.

وكان موراي حقق عشرة انتصارات متتالية ليفوز بلقبي سوربيتون ونوتينجهام قبل أن يودع بطولة كوينز مبكرا أمام الأسترالي أليكس دي ميناور.


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