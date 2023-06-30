 خالد سليم: عرفت نفسيات الزملاء خلال فترة مرضي وفي ناس سودة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد سليم: عرفت نفسيات الزملاء خلال فترة مرضي وفي ناس سودة


نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 11:55 م

كشف الفنان خالد سليم، عن الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية؛ بسبب زيادة وزنه نظرًا لحصوله على «الكورتيزون»، ذاكرًا أنه عانى من ورم في الأحبال الشوكية.

وأضاف «سليم»، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه اختار أن يجري عملية جراحية في الأحبال الشوكية، ونجح الأطباء في استئصال الورم.

وأشار إلى أنه عانى كثيرًا في فترة أزمته كما ابتعد أصدقاؤه عنه، موضحًا أن هناك الكثير من النجوم في الوسط الفني لا غبار عليهم، لكن هناك قلة نفسيتهم سيئة.

واستطرد: «عرفت نفسيات زملاء في فترة مرضي وفي ناس سودة»، وفقًا لتعبيره.

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