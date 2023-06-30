خالد سليم: لم أحصل على عائد من الأغاني لسنوات طويلة والتمثيل لم يكن شغفي الأول

أكد الفنان خالد سليم، أنه أحب نفسه وبدايته في الغناء خلال المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أن الغناء شغفه الأول وليس التمثيل.

وأضاف «سليم»، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»: «الظروف كان ممكن تكون أحسن بوجود التركيبة الأفضل من إنتاج وإخراج، لكن مشكلتي في البداية كانت الإخراج ومدير أعمال».

وأوضح أنه تعمق في التمثيل لكن لم يكن يفكر في الأجور، لافتًا إلى أن التمثيل زاد من قاعدته الجماهيرية وجعله أكثر تواجدًا على الساحة.

وأكمل: «التمثيل وقف جنبي ولم أحصل على عائد من الغناء لسنوات طويلة؛ بسبب السوق وظروف البلاد في فترة ما».

ولفت إلى أنه لم يوقع أي عقود سابقة مع «روتانا»، مضيفًا: «لكن عرض عليّ بشكل غير مباشر من قبل شركة أخرى التعاقد مع شركة (روتانا)».