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مصطفى محمد يواجه تولوز.. إعلان جدول مباريات الموسم الجديد للدوري الفرنسي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 4:55 م

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي جدول مباريات الموسم الجديد من البطولة، موسم 2023-2024، والذي ينطلق منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف نانت، في الجولة الأولى مع تولوز يوم 13 أغسطس، قبل أن يواجه أولمبيك ليون في الجولة الثانية يوم 20 أغسطس، ثم موناكو في الجولة الثالثة يوم 27 من الشهر ذاته.

فيما يستهل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، مشواره بمواجهة فريق لوريان في الجولة الأولى يوم 13 أغسطس المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ثم يواجه تولوز في الجولة الثانية، قبل أن يستضيف فريق لانس في الجولة الثالثة يوم 26 أغسطس، ومن ثم يلعب باريس مع ليون في ديربي الدوري الفرنسي يوم 3 سبتمبر ثم يستضيف نيس يوم 15 أو 16 سبتمبر.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى على النحو التالي:-

ستراسبورج ضد ليون، رين مع ميتز، نانت أمام تولوز، مارسيليا مع ريمس، بريست ضد لينس، مونبلييه ضد لوهافر، نيس ضد ليل، باريس سان جيرمان ضد لوريان، وأخيرًا كليرمون ضد موناكو.

ويمكن الإطلاع على الجدول الكامل للدوري الفرنسي من خلال الحساب الرسمي للبطولة في الرابط التالي:


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