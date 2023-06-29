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معدل التضخم في إسبانيا يتراجع لأقل من 2%

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 1:38 م

تراجع معدل التضخم في إسبانيا لأقل من 2%، وهو الهدف المحدد من جانب البنك المركزي الأوروبي، فيما يعد انتصارا صغيرا لمسؤولي فرانكفورت الذين يكافحون زيادة التكاليف في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الاحصاء الإسبانية القول إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6ر1% في يونيو الجاري مقارنة بالعام الماضي، كما أن النسبة تعد أقل من الشهر الماضي عندما ارتفعت الاسعار بنسبة 9ر2%، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة والغذاء.

وتعد هذه أضعف نسبة تضخم تسجلها إسبانيا منذ أكثر من عامين.

وكانت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو قد قالت الأسبوع الماضي إن إسبانيا ربما لن تحتاج لمزيد من رفع معدلات الفائدة.


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