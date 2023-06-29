إعلام عبري: الموساد يصل لناشط بإيران ويحصل منه على اعتراف بالتخطيط لمهاجمة إسرائيليين

أفادت وسائل إعلام عبرية، إن الموساد تمكن من الوصول إلى ناشط إيراني يدعى يوسف شهبازي، وصور له مقطع فيديو أدلى فيه بشهادته حول كيفية تخطيط الحرس الثوري العمليات العدائية ضد الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم.



وقال موقع «i24» العبري، إن الناشط الإيراني المكلف بمهمة قتل رجل الأعمال الإسرائيلي في قبرص، أجرى اتصالات مع مساعدين ومرشدين إيرانيين وباكستانيين ومحليين، خلال إقامته هناك، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة التي يعيش فيها الرجل المستهدف.



ولفت الموقع، إلى أن الناشط خطط لمتابعة الهدف الإسرائيلي عندما يغادر منزله، والقضاء عليه في مكان منعزل ليلاً، بناء على طلب مشغله الإيراني.



وذكر أن النشاط الإيراني وصل عدة مرات خارج منزل الشخص المعني، وصور وجمع معلومات استخبارية عن الاحتياطات الأمنية في المنزل.



وذكر أن الإيراني تخلص من سلاحه على الفور عندما كشفت الأجهزة الأمنية المحلية أمره، لافتًا إلى إخفائه البندقية في مكان بعيد في ليماسول، في حفرة ملفوفة بقطعة قماش، وبعدها فر إلى إيران.



وأضاف أن شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري (الفرقة 800) تقف وراء خطة الاغتيال.