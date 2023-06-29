مؤلف مسلسل الكتيبة 101: القوات المسلحة قدمت لنا كل المعلومات التي تفيد العمل

قال إياد صالح، مؤلف مسلسل الكتيبة 101، إن القوات المسلحة قدمت لهم كل المعلومات والقصص والمستندات التي تفيد العمل في مرحلتي الكتابة والتنفيذ.



وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن «العمل مقتبس من حدث حقيقي وقع في شهر يناير 2015، والذي شهد محاولة لاقتحام الكتيبة وتفجيرها»، موضحًا أن «العملية لم يتم منها إلا فنطاس المياه الذي انفجر في المعسكر».



وأكمل: «كنا نعلم تفاصيلها، موقع وجود كل بطل وكيف تمت العملية ومن هربوا قبل تنفيذ العملية، والجندي الشحات الذي حضن التكفيري وحاول منع دخوله إلى ميز العساكر للانفجار به، فلولا تلك التضحية لكان عدد الشهداء رقمًا أضخم بكثير».



وأوضح أن «القطاع 101» أكبر تجمع للقوات المسلحة في شمال سيناء يواجه الإرهاب منذ عام 2011، قائلًا إن أحداث المسلسل دارت حول محاولة استهداف التكفيريين القطاع بعملية إرهابية.



ولفت إلى حرصهم على إظهار شخصيات المسلسل في لحظات بطولتهم، مضيفًا: «خلال حلقات محاولة حصار الشيخ زويد، سلطنا الضوء على الشهيد درديري وأحمد محمد عبده والرائد كريم بدر».



واختتم: «من المهم نظهر للناس قصصًا حقيقية لأبطال شاركوا في الحرب وضحوا بحياتهم وأصيبوا إصابات كبيرة؛ لمنع سيطرة التنظيم الإرهابي على سيناء».





