شتاينماير يدعو للتعامل مع مكافحة تغير المناخ بوصفها مهمة للمجتمع ككل

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى التعامل مع مكافحة تغير المناخ بوصفها مهمة للمجتمع ككل.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس، خلال استقبال عالمات وعلماء من مؤسسة ألكسندر فون هومبولت في منتزه قصر بيلفو الرئاسي: "لا يمكن لجميع المناهج العلمية كسب هذه المعركة إلا سويا".

وأضاف أن ذلك لن يسير أيضا إلا بالتعاون مع شركات التكنولوجيا التي تعرض الطريقة التي تنجح بها حماية المناخ في الممارسة العملية، وكذلك بالتعاون مع مستثمرين يعولون على نموذج أعمال صديق للمناخ في الأوساط الصناعية وبالتعاون أيضا مع ساسة يتصرفون بمسؤولية وكذلك بالتعاون مع مواطنات ومواطنين.

وأردف شتاينماير: "من الواضح بالنسبة لي: الأمر يتعلق بأكثر من مجرد استحضار أهداف... يتعلق الأمر بصفة خاصة بالطريق نحو الأهداف: يتعين علينا جميعا أن نصير متخصصين لأجل حماية المناخ".

وتوجه الرئيس الألماني بالتهنئة لمؤسسة ألكسندر فون هومبولت بمناسبة الذكرى السبعين على نشأتها. وتدعم المؤسسة التي تتخذ من مدينة بون مقرا لها التعاون العلمي بين الباحثات والباحثين الألمان والأجانب، كما أنها تمنح منحا بحثية وجوائز في الأبحاث العلمية.