توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات بأسوان خلال ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة فى مدينة أسوان، اليوم الخميس، تزامنًا مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، توافد العديد من الأهالى للاحتفال برفقة أسرهم وقضاء أوقات مميزة.

وحرص العديد من الأسر على افتراش الحدائق للاستمتاع بأجواء العيد وتناول المأكولات التى أعدوها فى جلسة عائلية مميزة.

وتوافد عدد كبير من الأطفال للهو داخل الحدائق العامة احتفالا بحلول عيد الأضحى، كما حرص العديد من الأهالى برفقة أطفالهم أيضًا على التوافد على النوادى التى يعد أسعار تذاكر الدخول فيها بأسعار رمزية، لقضاء أوقات مميزة فى عيد الأضحى.