توافد طلاب الثانوية العامة على لجان عين شمس لأداء امتحان الفيزياء والتاريخ

توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم السبت، على لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ، بمنطقة عين شمس شرق محافظة القاهرة، لأداء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وحرص عدد من أولياء الأمور على التواجد أمام اللجان رفقة ذويهم من الطلاب، للاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان ودعمهم فى مواصلة ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الجارى.

وشهد محيط اللجان تشديدات أمنية، ووضع كاردون أمني أمام المدرسة لتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات ومنع الزحام وفرض حالة من الهدوء بالشوارع المؤدية إليها.

وفتحت مدرسة الشهيد مصطفى حافظ أبوابها أمام الطلاب في تمام الثامنة صباحا، لتنظيم دخول الطلاب لمقار الامتحانات فى خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، وإجراء تفتيشهم قبل انطلاق الامتحانات.