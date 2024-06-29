 تنزانيا تعتزم بيع 650 ألف طن من الذرة إلى زامبيا التي ضربها الجفاف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تنزانيا تعتزم بيع 650 ألف طن من الذرة إلى زامبيا التي ضربها الجفاف

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 11:37 م

من المقرر أن تبيع تنزانيا 650 ألف طن من الذرة إلى زامبيا بعد أن تسببت ظاهرة النينو في موجة جفاف شديدة في الدولة المجاورة.

ووقعت الوكالة الوطنية للاحتياطي الغذائي التي تديرها الدولة اتفاقا في دار السلام مع نظيرتها الزامبية اليوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الزراعة التنزاني حسين باشي للصحفيين: "سوف تبيع الوكالة الوطنية للاحتياطي الغذائي الذرة إلى زامبيا في غضون الأشهر الثمانية المقبلة".

وذكر باشي أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا تخطط لتصدير مليون طن من الذرة هذا العام إلى جيرانها الذين يواجهون نقصا في المواد الغذائية الأساسية. وأنتجت تنزانيا 1ر8 مليون طن من الذرة هذا الموسم، مقابل طلب وطني يقل عن 6 ملايين طن ، وفقا لوزارة الزراعة.

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