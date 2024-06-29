عودة عشرة أوكرانيين من الأسر في روسيا

أفادت معلومات واردة من كييف، بأن 10 مدنيين أوكرانيين عادوا إلى وطنهم من الأسر لدى روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أن "ناريمان جيليال، زعيم تتار القرم، من بين الذين تم إطلاق سراحهم". وأعرب عن شكره للفاتيكان على وساطته في إطلاق سراح المدنيين.

وتم اعتقال جيليال في عام 2021 في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، قبل العملية العسكريية الروسية في أوكرانيا، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 17 عاما. وتردد أنه فجر خط أنابيب للغاز.

ووفقا لزيلينسكي، تم احتجاز العديد من السجناء الآخرين في روسيا أو بيلاروس قبل الحرب. ومن بين السجناء أيضا اثنان من القساوسة من الكنيسة اليونانية الكاثوليكية الأوكرانية.