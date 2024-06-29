 منذ 7 أعوام.. السجن مدى الحياة لرجل قتل فتاة عمرها 17 عاما في الدنمارك - بوابة الشروق
السبت 29 يونيو 2024 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

منذ 7 أعوام.. السجن مدى الحياة لرجل قتل فتاة عمرها 17 عاما في الدنمارك

د ب أ
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 9:42 ص

أصدرت محكمة دنماركية، حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل اغتصب وقتل فتاة (17 عاما) قبل أكثر من سبعة أعوام.

وتمت إدانة الرجل (33 عاما) بارتكاب جريمة القتل بالإضافة إلى جرائم جنسية خطيرة ضد فتاتين مراهقتين أخريين، حسبما أعلنت المحكمة في بلدة نيستفيد جنوب غرب العاصمة كوبنهاجن يوم الجمعة. وقالت إنه سيتم تقديم استئناف ضد الحكم.

واختفت الفتاة (17 عاما) في يوليو 2016 في كورسور، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب كوبنهاجن، وتم العثور عليها ميتة في بحيرة في ديسمبر التالي.

وقالت المحكمة إن الرجل اعترض طريق الفتاة وهي عائدة إلى منزلها وقتلها في وقت لاحق. وتردد أيضا أنه خطط لخطفها والاعتداء عليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك