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أصدرت محكمة دنماركية، حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل اغتصب وقتل فتاة (17 عاما) قبل أكثر من سبعة أعوام.

وتمت إدانة الرجل (33 عاما) بارتكاب جريمة القتل بالإضافة إلى جرائم جنسية خطيرة ضد فتاتين مراهقتين أخريين، حسبما أعلنت المحكمة في بلدة نيستفيد جنوب غرب العاصمة كوبنهاجن يوم الجمعة. وقالت إنه سيتم تقديم استئناف ضد الحكم.

واختفت الفتاة (17 عاما) في يوليو 2016 في كورسور، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب كوبنهاجن، وتم العثور عليها ميتة في بحيرة في ديسمبر التالي.

وقالت المحكمة إن الرجل اعترض طريق الفتاة وهي عائدة إلى منزلها وقتلها في وقت لاحق. وتردد أيضا أنه خطط لخطفها والاعتداء عليها.