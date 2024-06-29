4 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا» باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي لحاصل منزل المواطن أبو نضال المبحوح في محيط مرطبات الشام في بلوك 4 بمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

🔴 مراسل صفا: 4 شهداء وإصابات باستهداف إسرائيلي لحاصل منزل المواطن أبو نضال المبحوح في محيط مرطبات الشام في بلوك 4 بمخيم البريج — وكالة صفا (@SafaPs) June 29, 2024

وأعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,858 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.