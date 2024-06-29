عمرو أديب: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسي قبل أن يكون اقتصاديا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر هو رسالة دعم سياسي قبل أن يكون اقتصاديًّا، وذلك في معرض تعليقه على انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الاتحاد يرى مصر دولة مهمة جدا بالنسبة له.

وأوضح أن مصر لها دور إقليمي شديد الأهمية، ولا يجب السماح لأحد بالمساس بهذا الدور، وهو ما يقدره الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

وشدد على أن مصر لها دور عظيم في منع الهجرة إلى أوروبا، بجانب أن الدولة لها دور إنساني في احتواء عدد كبير من المهاجرين واللاجئين ويتم التعامل معهم بشكل جيد.

ولفت أديب، إلى أنه بينما تنتهج الدولة هذا المسار، فمن الضروري أن يكون هناك وزيرا للاستثمار ليقود هذا الملف في الفترة المقبلة، دون الاكتفاء بالهيئة العامة للاستثمار.

ونوه بأن الدول الغنية باتت تسعى لجذب الاستثمارات ولا يقتصر الأمر على الدول التي تكون بحاجة إلى أموال، مشددا على أن دول المنطقة مثل السعودية وإيران وتركيا أصبحت مستعدة لتقديم كل شيء ممكن مقابل جذب الاستثمارات.