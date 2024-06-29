عواصف رعدية تهدد مواجهة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة المنتخب الألماني "الماكينات" أمام نظيره الدنماركي في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في موعدها المحدد في وقت لاحق من اليوم السبت حتى الآن، وسط تهديدات بوجود عواصف رعدية شديدة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، أن الطقس السيئ قد يضرب المنطقة قرب نهاية المباراة وأنه "من وجهة نظر الأرصاد الجوية يفضل عدم لعب أشواط إضافية".

وذكرت شرطة دورتموند، أن المباراة ستقام في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش)، وأن منطقة المشجعين ستكون مفتوحة أيضًا، ولكن متحدثًا رسميًا صرح، أن القرارات الإضافية تعتمد على المزيد من ملاحظات الأرصاد الجوية.

ولن تتأثر مباراة دور الـ16 الأخرى بين المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، وسويسرا، التي تقام في برلين، بالطقس السيئ.

لكن ربما يتم غلق مناطق الجماهير ومناطق المشاهدة العامة في أجزاء أخرى من المدينة بناء على تحذيرات من العواصف.

وقال توبياس رينارتز، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية "قد يكون البقاء في الخارج وقتها خطيرا للغاية".