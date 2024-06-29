وزير خارجية الهند يعتزم زيارة قطر غدا لبحث العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة

يتوجه وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى قطر غدا الأحد لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث ستتركز الزيارة على استكشاف سبل توسيع العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

تأتي زيارة جايشانكار بعد أربعة أشهر ونصف من إطلاق قطر سراح ثمانية أفراد سابقين من البحرية الهندية، حُكم عليهم بالإعدام بعد أن جرى القبض عليهم في أغسطس 2022.

ونقلت اليوم السبت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن وزارة الشئون الخارجية: القول "خلال الزيارة، سيلتقي (جايشانكار) رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني".