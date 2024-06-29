النقل: إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات حفر الأنفاق في مصر

أكد وزير النقل، كامل الوزير، في حديثه مع المدير الإقليمي بالشرق الأوسط لشركة سيمنز العالمية، هيلموت فون، أن سيمنز العالمية من أكبر الشركات التي تنفذ مشروعات البنية التحتية في مصر (قطاع الكهرباء وقطاع النقل) ويتم التعاون معها في تنفيذ مشروع عملاق وهو مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر.

وأضاف، بحسب بيان الوزارة اليوم السبت، أنه تجري حاليا أعمال التشطيبات النهائية لعدد من محطات الخط الأول وتم وجاري تسليم قطاعات منها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأشار إلى متابعة الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الاول من الشبكة، حيث تم وصول أول قطار إقليمي وجاري تصنيع باقي القطارات الإقليمية وفقا للجدول الزمني المخطط، كما تم تصنيع أول قطار كهربائي سريع ويتم حاليا إجراء اختبارات التجارب له على السكة بألمانيا على أن يتوالى تصنيع باقي القطارات تباعا.

ومن جانبه أوضح المدير الإقليمي للشرق الأوسط بشركة سيمنز، أن مصر من أهم الدول على مستوى العالم وليس فقط على المستوى الإقليمي، وأن هناك شراكة متميزة للتعاون مع مصر في مجال النقل مشيدا بما يتم بالإنجازات الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر في مجال النقل، فمصر شريك هام جدا لشركة سيمنز في المنطقة وحريصين على تدريب وتأهيل المهندسين المصريين في مجال النقل في مركز التدريب التابع لسيمنز العالمية في مصر.

كما أن شركة سيمنز حريصة على مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات خارج مصر وخاصة دول المنطقة.

وبحث وزير النقل مع الرئيس التنفيذي لشركة يورجيت العالمية، توم اكليمان، آخر المستجدات الخاصة بأعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمحطة، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب ، هاباج لويد) وهو التحالف المشغل للمحطة.

يأتي هذا ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ، وفي إطار تطوير كافة الموانيء المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي بالنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وقال الوزير إن المحطة جزء من الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)، وهو مشروع كبير متكامل للتحالف.

وأبدى تطلعه إلى التعاون مع التحالف لتنفيذ مشروع مماثل في جرجوب ليكون هناك محطة في شرق المتوسط لتكون نقطة انطلاق لتوزيع التجارة الألمانية في شرق المتوسط، ويكون هناك محطة حاويات كبيرة في غرب مصر في جرجوب بالتعاون مع يورجيت لتوزيع المنتجات الألمانية في شمال وغرب أفريقيا.

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة يورجيت بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، مشددا على التزامهم بتدريب المهندسين والعمالة المصرية وتكثيف الأعمال لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالمحطة في الوقتت ليتم افتتاحها وفقا للجدول الزمني المخطط الذي تم الاتفاق عليه.

وأكد على أهمية مقترح التعاون مع الجانب المصري في محطة حاويات بجرجوب، حيث ستكون اهتمام ومحل دراسة كبيرة فور الانتهاء من محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط.