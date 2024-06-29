خيري رمضان ينتقد كثرة الإجازات الرسمية: ثلث السنة إجازة في بلد عندها أزمة اقتصادية!

طالب الإعلامي خيري رمضان، الحكومة بمراجعة نظام الإجازات الرسمية في مصر، معربا عن استيائه من بلوغ أيام العطلات 128 يوم إجازة خلال العام الحالي.

وشدد خلال برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء السبت أن مصر في أمس الحاجة إلى العمل والإنتاج لا إلى التوقف، قائلا: «128يوما مجمل إجازات المصريين هذا العام يعني ثلث السنة إجازة في دولة عندها أزمات اقتصادية وعايزة تنتج وتشتغل وتأخد 128 يوم إجازة!».

وأكد أن هذا العدد الكبير من الإجازات يتعارض مع ظروف البلاد الاقتصادية الحالية، متابعا: «لابد من مراجعة حقيقية للإجازات، إحنا كل 3 سنين منهم سنة إجازة، في حين الشعوب الثانية بتتخانق علشان تشتغل، اليابان بيرفضوا الإجازة وبيفرضوا عليهم الإجازة إجباري عندهم طاقة للشغل».

وأشار إلى حصول البنوك على إجازة العيد لمدة 9 أيام متصلة، يعقبها أسبوع عمل واحد فقط، ثم العودة إلى إجازة أخرى لمدة 4 أيام، مضيفا: «مصر 70 % شباب تحت الـ 40% بلد فتية عندها عضلات محتاجة تشتغل وعندنا أزمة اقتصادية لن تحل غير بنا، لازم نقلل الإجازات لأنها بتخسر فلوس كثير».

كما انتقد «رمضان» ثقافة «حب الإجازات» في المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة تلبي رغبات العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، قائلا: «الخطأ ليس خطأ حكومة فقط، إحنا كمان شعب بيحب الأنتخة والحكومة مبتقصرش لما بتقرر إجازة بتقول حتى القطاع الخاص يأخذ إجازة مدفوعة الأجر».