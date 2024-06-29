الحكومة الألمانية تعتزم تسريع وتيرة توسيع شبكات الكهرباء

أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة الاتحادية في برلين تعتزم تسريع وتيرة توسيع شبكات الكهرباء في البلاد بشكل ملحوظ.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الوزارة إن من المنتظر لهذا الغرض تبكير بناء عدة خطوط نقل.

وكانت صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" أوردت تقريرا عن التغيير المزمع لما يعرف بـ قانون خطة الاحتياجات الاتحادي والذي من المفترض أن يتم اعتماده في البرلمان الاتحادي يوم الجمعة القادم.

من جانبه، أوضح لوكاس كولر السياسي المختص بسياسة الطاقة في الحزب الديمقراطي الحر أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إتاحة نقل الكهرباء التي يتم إنتاجها في شمال ألمانيا إلى جنوب وغرب البلاد في المستقبل بشكل أسرع، مشيرا إلى أن التعديل يتعلق باثنين من مسارات النقل من المنتظر بناؤهما بشكل أسرع، وهما خط الربط الشمالي الشرقي الذي سينقل الكهرباء من ولاية شلزفيج-هولشتاين إلى ولاية مكلنبورج-فوربومرن، وخط الربط راين-ماين. وأوضح أن خط الربط راين-ماين سيساعد في نقل الكهرباء من ولاية ساكسونيا السفلى إلى جنوب ألمانيا في المستقبل بشكل أفضل.

وأضاف كولر الذي يشغل منصب نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر:" لا يمكننا تحقيق إمدادات كهرباء آمنة وبأسعار مناسبة إلا من خلال التوسيع السريع لشبكات الكهرباء". وأضاف أن بناء هذين المسارين الجديدين بأسرع وقت ممكن هو "قرار صحيح تماما".

وأعرب حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن تأييده لهذه الخطة، وقالت انجريد نستله المتحدثة باسم كتلة الخضر لشؤون الطاقة وحماية المناخ، لـ (د.ب.أ): "سنستفيد جميعاً بشكل كبير من توسيع الشبكة"، وأوضحت أنه من خلال الخطين الكبيرين الجديدين، سيتم نقل الكهرباء الرخيصة المستخرجة من الرياح البحرية، بشكل أساسي إلى جنوب ألمانيا و"إلى المراكز الصناعية". وأضافت: "بهذه الطريقة سنقلل التكاليف الناجمة عن استخدام محطات الطاقة الأحفورية الباهظة الثمن".

وجاء في مسودة التعديل التي أعدها الائتلاف الحاكم، القول: "نظرًا لوجود اختلال إقليمي حالي بين إنتاج الطاقة واستخدامها، فإن من الضروري نقل الكهرباء لمسافات طويلة". وتابعت الورقة أنه من خلال تبكيرهذه المشاريع، سيتم التخلص من "الاختناقات في إمدادات الكهرباء داخل الشبكة الألمانية".