قنا: إصابة طالبين ثانوية عامة بحالة إعياء أثناء امتحاني التاريخ والفيزياء

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أصيب طالب وطالبة بهبوط وضيق بالتنفس، أثناء أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة طالبين بالإعياء أثناء الامتحانات بلجان قنا.

وبالفحص تبين إصابة "منة شعبان محمد" طالب بلجنة مدرسة جنوب قنا، بهبوط، و"محمود يوسف أبو الوفا"، طالب بلجنة مدرسة السلام الثانوية، بضيق تنفس، وتم نقلهما لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية.

ويؤدي 17 ألفا و257 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا موزعين على 45 لجنة امتحانية بإدارات المحافظة المختلفة.



