قائد عسكري إسرائيلي: مهمة القضاء على حماس ليست سهلة

قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي، المقدم هيفري الباز، اليوم السبت، إن "تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين آخرين على الأقل".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال في العيون"، على حد قوله.

وأكد أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا.

وتابع أن القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلو حماس قاموا بدراستنا"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأوضح أن حماس تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجموعات مستقلة ما يجعل مهمة التعامل معها أصعب"، على حد زعمه.