أعدت إدارة مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46 احتفالية خاصة لحفل الختام، تتضمن أغنية "المسرح للجمهور" من أشعار أحمد رجب وألحان وتوزيع زياد هجرس، مع استعراضات عمرو عجمي وفرقة بورفؤاد. ويقام الحفل في الساعة السابعة مساء اليوم على مسرح السامر.

يُقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني. تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، والتابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم. ويدير المهرجان المخرج السعيد منسي، وتقدم حفل الختام الفنانة وفاء الحكيم.

تُقدم الأغنية "لايف" بصوت كل من إسراء بسيوني وكريم الحو ومحمود بلال وراماج ومحمد بسيوني وميار جمال وعبد الرحمن بودا وميرنا موسى. ويشارك في العزف كل من: أدم أيمن (كيبورد)، محمد عمران (إيقاعات)،ميكاريوس ميشيل (بيانو)، كريم ياسر وسيف عبد المطلب وادريان ومحمود سلامة وعمر فاروق (كمان)، أحمد ايهاب وأحمد سامح (شيلو، إسلام قدري (ساكس)".

وتستقبل فرقة النيل للمزمار والفنون الشعبية جمهور المهرجان. ويتضمن الحفل العديد من الفقرات، منها:تكريم المساهمين في نجاح المهرجان، إعلان التوصيات ونتائج مهرجان التجارب النوعية، عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان فرق الأقاليم من إخراج إدارة السينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما يتضمن الحفل تكريم بعض الرواد وفناني الثقافة الجماهيرية، ومنهم:

المخرجون الراحلون: محمد لبيب، وعادل شاهين، وعبد المنتصر فؤاد مصطفى، وسرور نور، وفوزي فوزي يوسف

المخرجون: رشدي إبراهيم عبد الرحيم، وأحمد البنهاوي، وعبد المقصود محمد غنيم، وأحمد عبد الجليل

وسيتم أيضًا تكريم أعضاء لجان تحكيم مهرجان التجارب النوعية والمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، ثم إعلان توصياته ونتائجه.