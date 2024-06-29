 الكويت.. السيطرة على الحريق المندلع في مصفاة الزور - بوابة الشروق
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الكويت.. السيطرة على الحريق المندلع في مصفاة الزور

وكالات
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 4:51 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» علي العجمي، السيطرة التامة على حريق محدود اندلع ظهر اليوم السبت، في إحدى مناطق التخزين داخل مصفاة الزور.

وأعرب العجمي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن الشكر والتقدير لفرق قوة الإطفاء العام على سرعة استجابتها وكفاءتها ومساندتها لفرق الشركة في احتواء الحريق في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في الأرواح، مؤكدًا «سلامة عمليات المصفاة من حيث الإنتاج والتصدير، وأن الحريق لم يتسبب في أي تأثيرات على سير العمل».

 


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