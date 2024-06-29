قال الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن ثورة 30 يونيو شهدت استعادة للدولة المصرية المختطفة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، إنه كان مطمئنًا لتأييد الجيش لشرعية الشعب في الميدان، وذلك قبل إعلان بيان 3 يوليو، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد بيان 3 يوليو بأنه أعاد لمصر الحياة مرة أخرى.

وتابع: «الرئيس السيسي حمل روحه على كفه، وأعاد لمصر روحها ورونقها وهيبتها وأعاد مصر للمصريين، وقضى على تنظيم الإخوان الإرهابي الغاشم الذي استمر 90 عاما لم يستطع أحد أن يقضي عليه، لكنه استطاع بفضل حكمته وحنكته مع الجيش المصري العظيم».

وأشاد شاهين بدور الجيش المصري في حماية الوطن، مشددًا أنه ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو «ضمير الوطن».

وتابع: «الجيش ليس مجرد عسكري ماسك سلاح، الجيش المصري هو ضمير هذا الوطن ورصيد تاريخ هذا الوطن، وهو الذي تحمل مسئولية هذا الوطن أمنيا واقتصاديا في وقت لم يكن فيه رغيف الخبز موجودا وكان يوفر كل شيء».

وطالب الأجيال الجديدة بالتعلّم من دروس الماضي، قائلا: «على الجيل القادم أن يتعلم أنه مهما حصل، لا يمكن إطلاقا أن يفرط في جيشه، ولا أن يسيء إليه».