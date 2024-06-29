أكد الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، وزير الثقافة الأسبق المستقيل من حكومة الإخوان، أن الجيش المصري كان «الظهر والسند» في استعادة الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013، بعد أن تعرضت الداخلية لهزة عنيفة كانت مقصودة، قائلا:« لم يكن لثورة 30 يونيو أن تنجح إلا بالجيش».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة ، أن الجيش كان «الذراع القوية» التي حدت من توغل جماعة الإخوان، مستشهدًا بـ «الجرائم» التي وقعت في شارع صلاح سالم.

وقال:« شاهدنا الجرائم الدموية التي حدثت في شارع صلاح سالم ما بعد لحظة القبض على مرسي، كان الإخوان جايين ومستعدين معاهم أسلحتهم وقنابلهم؛ لكن الجيش هو من أنقذ هذا البلد».

وتابع: «كنا نذهب في حكومة الدكتور الببلاوي، ونناقش في كل اجتماع ما يجب فعله تجاه اعتصام رابعة، كانوا يكسرون الأرصفة ويضعون متاريس ويتمددون في مداخل العمارات، وكانوا ينامون هناك ومعهم أسلحة آلية، وأنا كنت بشوفهم».

وأوضح أن الوسط الثقافي كان يطالبه بالبقاء في منصبه وزيرًا للثقافة لمنع الإخوان من السيطرة على الوزارة، قائلا إنه أيقن بأن «الدولة المصرية كانت تتجه نحو طريق لا رجعة فيه»، في ظل حكم الإخوان.

وأشار إلى أن الجيش المصري يختلف عن جيوش المنطقة لأنه جيش من جميع طبقات الشعب، وهو جيش وطني يشعر بمسؤوليته تجاه دولته.