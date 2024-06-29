محافظ بني سويف يناقش ملف التعديات ومواجهة البناء المخالف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتزامن مع تعزيز أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المراكز والمدن.

وشدد غنيم أيضًا على أهمية تفعيل غرفة العمليات في ديوان عام المحافظة، والتواصل المستمر مع الغرف العمليات الفرعية في المديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والتدخل السريع لحلها، وذلك وفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع جميع المشاكل والمواقف في القطاعات الخدمية.

تأتي تصريحات غنيم خلال مناقشته لتقرير قدمه اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، حول جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في مواجهة التعديات والبناء المخالف.

وأكد السكرتير العام المساعد استمرار الجهود في تنفيذ توجيهات المحافظ لمواصلة المتابعة الدورية لأي تغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمان عدم تكرار هذه الحالات والتعامل معها فور ظهورها.

وفي سياق ذي صلة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإزالة حالة تعدي بناء مخالف بجوار قاعة شهرزاد على طريق السادات، وإزالة خمس حالات تعدي على قطعة أرض ببني عفان وباها والسعادنة.

كما تم إيقاف أعمال مخالفة تتعلق بتحويل استخدام الأراضي من سكني إلى تجاري، بالإضافة إلى إيقاف تعدي بناء على مساحة نصف قيراط تقريبًا على حرم مصرف محمد إسماعيل في مركز أهناسيا.

وجرى التواصل مع مسؤولي الصرف لمتابعة أية حالات تعدي في هذا السياق، إضافة إلى إزالة تعدي على أرض زراعية بزمام كفر أبو شهبة على مساحة نصف قيراط.

وأكد السكرتير العام المساعد استمراره في متابعة رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف الجهود في ملف التعديات، بناءً على توجيهات المحافظ، التي صدرت في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، مع توجيهات لمدير وحدة المتغيرات المكانية بعرض تقارير يومية صباحًا ومساءً، بخصوص حالات التعديات والإجراءات المتخذة حيالها.