 فيديو.. اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - بوابة الشروق
السبت 29 يونيو 2024 4:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت

وكالات
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 4:41 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) علي العجمي، اليوم السبت، عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور «بعيدا عن وحدات المصفاة».

وأوضح العجمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير.

وشهدت الكويت مؤخرا حريقا كبيرا اندلع في مبنى سكني يقطنه عمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، وراح ضحيته 49 شخصا أغلبهم من الجنسية الهندية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك