أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) علي العجمي، اليوم السبت، عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور «بعيدا عن وحدات المصفاة».

وأوضح العجمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير.

وشهدت الكويت مؤخرا حريقا كبيرا اندلع في مبنى سكني يقطنه عمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، وراح ضحيته 49 شخصا أغلبهم من الجنسية الهندية.