 إيران: مقتل عنصرين أمنيين في هجوم مسلح للاستيلاء على صندوق بطاقات اقتراع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: مقتل عنصرين أمنيين في هجوم مسلح للاستيلاء على صندوق بطاقات اقتراع

د ب أ
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 11:01 ص

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان عن مقتل اثنين من كوادرها فجر اليوم السبت؛ إثر هجوم شنه مسلحون على سيارة تحمل صندوق اقتراع في منطقة جكيجور بالمحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد .

وقالت القيادة: "أطلق أفراد مسلحون النار من عدة اتجاهات في عملية غادرة على سيارة تقل كوادر تنفيذية وإنفاذ القانون بهدف الاستيلاء على صندوق من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية كان بمعيتهم في منطقة جكيجور بالمحافظة"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف: "بشجاعة قوى الأمن، تم الحفاظ على صندوق الاقتراع إلا أن خمسة من الكوادر التنفيذية وإنفاذ القانون أُصيبوا بجراح حيث تم نقلهم إلى مركز طبي، ولكن للأسف، استشهد اثنان منهم".

وشهدت إيران أمس الجمعة الانتخابات الرئاسية الـ14 ،والتي كان قد تم الإعلان عنها عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين في حادث تحطم مروحية في الشهر الماضي.

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