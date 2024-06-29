وزير الثقافة الأسبق: رأيت أسلحة آلية في اعتصام رابعة الإخواني

قال محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق المستقيل من حكومة الإخوان، إن الجيش المصري كان الظهر والسند في استعادة الدولة بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة ، أن وزارة الداخلية تعرضت لهزة عنيفة بشكل متعمد مقصودة.

وأشار إلى أن الجيش كان الذراع القوية التي حدت من توغل جماعة الإخوان، مستشهدًا بـ «الجرائم» التي وقعت في شارع صلاح سالم.

وتابع: «شاهدنا الجرائم الدموية التي حدثت في شارع صلاح سالم ما بعد لحظة القبض على مرسي، كان الإخوان جايين ومستعدين معاهم أسلحتهم وقنابلهم؛ لكن الجيش هو من أنقذ هذا البلد».

واستكمل: «كنا نذهب في حكومة الدكتور الببلاوي، ونناقش في كل اجتماع ما يجب فعله تجاه اعتصام رابعة، كانوا يكسرون الأرصفة ويضعون متاريس ويتمددون في مداخل العمارات، وكانوا ينامون هناك ومعهم أسلحة آلية، وأنا كنت بشوفهم».

وأوضح أن الوسط الثقافي كان يطالبه بالبقاء في منصبه وزيرًا للثقافة لمنع الإخوان من السيطرة على الوزارة، قائلا إنه أيقن بأن الدولة المصرية كانت تتجه نحو طريق لا رجعة فيه، في ظل حكم الإخوان.

وأشار إلى أن الجيش المصري يختلف عن جيوش المنطقة لأنه جيش من جميع طبقات الشعب، وهو جيش وطني يشعر بمسئوليته تجاه دولته.