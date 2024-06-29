وجد مجموعة من الباحثين أن الكتبة المصريين في مصر القديمة، كانوا يعانون من أضرار في الفخذين والفكين والإبهام نتيجة لجهودهم أثناء العمل، ويقول الخبراء الذين درسوا بقايا الكتبة المدفونين في مقبرة أبو صير في مصر، بين عامي 2700 و2180 قبل الميلاد، أن أصحاب هذه المهنة حدثت لهم علامات تغيرات في المفاصل.

قالت بيترا بروكنر هافيلكوفا، المؤلفة الأولى للدراسة، في المتحف الوطني في براغ: " تقدم دراستنا إجابة على سؤال ما هي عوامل الخطر المهنية المرتبطة بـ مهنة الكاتب في مصر القديمة"، وأضافت أن هذا العمل يمكن أن يساعد أيضًا في التعرف على الكتبة بين الهياكل العظمية للأفراد الذين لم تكن ألقابهم أو مهنهم معروفة ويتم العثور على بقاياهم حتى الآن في الأراضي المصرية ورحلات الاستكشاف الأثري، وفقاً لصحيفة الجارديان.

وفي مجلة " التقارير العلمية"، شرح الفريق البحثي كيف قاموا بتحليل بقايا 69 رجلاً بالغًا من أبو صير يعود تاريخهم إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، ومن المعروف أن 30 منهم كانوا كتبة، وبما أن 1% فقط من السكان قادرين على القراءة والكتابة، فقد كان هؤلاء الرجال يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية ويضطلعون بأعمال إدارية بالغة الأهمية، وتقول فيرونيكا دوليكوفا، إحدى مؤلفي الدراسة من جامعة تشارلز في براغ، إن الكتبة كانوا معروفين بأنهم بدأوا العمل في سن المراهقة في مهنة احترافية ربما استمرت لعقود من الزمن.

وأضافت فيرونيكا أن الوظيفة قد ربما كان لها أثرها، في حين وجد الفريق اختلافات في انتشار بعض سمات الهيكل العظمي بين الكتبة وغير الكتبة، مما يشير إلى أن المجموعتين كانتا متشابهتين للغاية، إلا أن الكتبة كان لديهم دائمًا معدل أعلى لحدوث تغييرات معينة في العظام.

وشملت هذه الاختلافات: هشاشة العظام في المفاصل بين الفك السفلي والجمجمة، وعظمة الترقوة اليمنى، والكتف الأيمن، والإبهام الأيمن، والركبة اليمنى، والعمود الفقري وخاصة في الرقب، والإجهاد البدني على عظم العضد وعظم الفخذ الأيسر، بالإضافة إلى انخفاضات في الرضفة، وتغيرات في الكاحل الأيمن.

في حين أشار الباحثون إلى أن النتائج متسقة مع وضعيات القرفصاء على ساق واحدة أو ساق متقاطعة التي صورها الكتبة في الفن القديم، مع عدم دعم أذرعهم ورؤوسهم إلى الأمام - وهو وضع يضع ضغطاً على العمود الفقري.

وقالوا إن التغيرات حول الفك يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بمثل هذه الأوضاع، أو ترجع إلى عادة الكتبة في مضغ أدواتهم السريعة لصنع رأس يشبه الفرشاة للكتابة، ويمكن أن ترتبط التغييرات في الإبهام بقبضة الكتبة المستخدمة في الإمساك بالأقلام.

ومن ردود الفعل على الدراسة، رحبت البروفيسورة سونيا زاكرزوفسكي، خبيرة علم الآثار الحيوية من جامعة ساوثهامبتون، والتي لم تشارك في البحث، بالدراسة، وقالت: "إنها فرضية رائعة حقًا لأننا نعلم أن النشاط المتكرر يؤدي إلى تغير الهيكل العظمي".

ومع ذلك، قالت البروفيسور أليس روبرتس من جامعة برمنغهام، إنه مع عدم وجود مقارنات مع الأشخاص المعاصرين، فمن الصعب القول بأن التغييرات التي تم تحديدها كانت مرتبطة بالفعل بالأنشطة والمواقف المتعلقة بكونك كاتبًا.

وقالت: "لقد ثبت أنه من الصعب جدًا ربط تغيرات المفاصل في الهياكل العظمية القديمة بأية مهن أو أنشطة بأي درجة من الدقة".