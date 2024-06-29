تحرير 44 محضرا لمخالفات النظافة في حملات دمياط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط عن استكمال الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها في المناطق المختلفة، بمتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم السبت، أن الحملة استهدفت مناطق مركز ومدينة الزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج وفارسكور والسرو، في الفترة من 23 حتى 27 يونيو الجاري، وأسفرت عن ضبط وإعدام 209 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة، لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 44 محضراً لمخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود شهادات صحية.

كما نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، عدة حملات على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط وإعدام 276 كيلو جرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 135 محضراً للمخالفين، إلى جانب رصد عجز 29 زجاجة زيت تموين بأحد البقالات التموينية، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفة.