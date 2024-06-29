تقديرات إسرائيلية: الانتقال للمرحلة ج في غزة قد يمنع حربًا مع حزب الله

أفادت تقديرات إسرائيلية، بأن الانتقال للمرحلة ج في قطاع غزة قد يمنع حربًا في الشمال أمام حزب الله اللبناني ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل الأسرى.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء السبت، إن هناك تقديرات قد تشير إلى منع حرب في الشمال الإسرائيلي أمام حزب الله في حال الانتقال إلى للمرحلة ج داخل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مجريات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، القول إن الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بتلك الصفقة.

وأضافت أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على حركة حماس بهدف سرعة الحصول على رد إيجابي.

وأوضحت الصحيفة أن التقدم في المباحثات يأتي في ظل التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة "ج" أو المرحلة الثالثة وهو الأمر الذي سيحول بدوره من حرب في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية.