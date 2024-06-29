قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم السبت، بامتداد منخفض جوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح السبت، أن معظم المحافظات الشمالية حتى شمال الصعيد، تشهد انخفاضًا في قيم الحرارة بما يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وأشارت إلى أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وحذرت المصطافين من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين 2 إلى 3 أمتار، ذاكرة أن البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الملاحة والصيد والتنزه.

ولفتت إلى أن الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 24 إلى 25 درجة، قائلة إن نشاط الرياح الذي تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم / الساعة، يساعد على الشعور برطوبة ودرجات حرارة أقل في فترات الليل وساعات المساء.

وتوقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المحافظات غدا الأحد، موضحة أن العظمى على القاهرة ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة.

وذكرت أن درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي بعد غد الاثنين، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 38 إلى 39 درجة حتى نهاية الأسبوع الجاري.