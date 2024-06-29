دراسة أمريكية: تناول البيض أسبوعيا يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

بينما يُعتبر البيض جزءا أساسيا من وجبة الإفطار لاحتوائه على بروتينات غنية، كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فائدة إضافية له تتجاوز التغذية المعتادة، حيث أظهرت الدراسة أن تناول البيض بشكل منتظم يساهم في الوقاية من مرض الزهايمر، مؤكدة أن كمية قليلة من البيض أسبوعيًا تكفي لتحقيق هذه الوقاية.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن الدراسة التي أجراها فريق من جامعة تافت الأمريكية شملت 1000 شخص على مدار 6 سنوات، وهدفت إلى معرفة تأثير أنواع الطعام على الوقاية من الزهايمر.

وجد الفريق أن تناول أكثر من بيضة واحدة أسبوعيًا يساعد على تقليل خطر الإصابة بالزهايمر، وتوصل الفريق إلى هذه النتيجة بعد نجاة نحو 65% من المشاركين في الدراسة من المرض.

وأوضحت الدراسة أن مادة الكولين الموجودة بوفرة في البيض تلعب الدور الأكبر في الوقاية، حيث تساهم بنسبة 39% مقارنة بالمواد الأخرى.

وأضافت الدراسة أن البيض يحتوي على مادتين إضافيتين مضادتين للزهايمر هما اللوتين والأوميجا 3.

وتسعى العديد من الدراسات مؤخرًا لاكتشاف الأطعمة والمشروبات التي تساهم في الوقاية من الزهايمر، خاصة في ظل توسع انتشار المرض وصعوبة الكشف المبكر عن أعراضه.