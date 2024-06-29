جامعة بني سويف تحصد المرتبة 114عالميا فى علم العقاقير

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تقدم الجامعة بأكثر من 80 مرتبة مقارنة بالعام الماضي في تصنيف US News. حيث احتلت المرتبة 872 عالميًا والمرتبة 38 على مستوى قارة أفريقيا، كما احتلت المرتبة 15 على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن الجامعة حققت المرتبة 114 عالميًا في علم العقاقير والسموم، متقدمة 58 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، والمرتبة 623 في علم الكيمياء، متقدمة 127 مرتبة، والمرتبة 553 في علم الفيزياء.

كما شاركت الجامعة لأول مرة في التصنيف في علم النبات والحيوان حيث حققت المرتبة 419 عالميًا، وفي علم البيولوجيا والكيمياء الحيوية حيث حققت المرتبة 428 عالميًا، وأيضًا في علوم المواد حيث حققت المركز 604، وفي العلوم الهندسية حيث حققت المرتبة 615 عالميًا.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف US News يعتمد على الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ويعتمد على عدة معايير مرتبطة بالبحث العلمي والنشر الدولي على التوالي:

السمعة البحثية عالميًا وإقليميًا، بنسب متساوية 12.5% لكل منهما.

النشر الدولي، ويمثل 10% من التصنيف.

الكتب الدولية، بنسبة 2.5%.

المؤتمرات الدولية، بنسبة 2.5%.

معدلات الاستشهاد النوعية، بنسبة 10%.

العدد الإجمالي للاستشهاديات، بنسبة 7.5%.

عدد الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a)، بنسبة 12.5%.

نسبة الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a)، بنسبة 10%.

التعاون الدولي، بنسبة 5%.

عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين، بنسبة 5%.

عدد الأبحاث الأعلى استشهادًا ضمن أعلى 1%، وزنها 5%.

نسبة الأبحاث الأعلى استشهادًا ضمن أعلى 1%، وزنها 5%.

من جانبها، قالت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إن هذا النجاح جاء نتيجة لمؤشرات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي وتطوير مخرجاته، وذلك ضمن أهداف إدارة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.