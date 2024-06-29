استطلاع: نصف السويسريين يرفضون استضافة بلادهم مسابقة يوروفيجن

أفاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة "بليك" اليوم السبت بأن ما يقرب من نصف جميع الأشخاص في سويسرا لديهم وجهة نظر سلبية لاستضافة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) العام المقبل.

وأوضح الاستطلاع التمثيلي الذي شمل ما يقرب من 25 ألف شخص أن 49% يعارضون بشكل واضح أو إلى حد ما استضافة المسابقة الموسيقية، بينما يؤيد 46% بشكل واضح أو إلى حد ما. و5% ليس لديهم أى رأي بعد.

ولكن ستكون سويسرا موقعا للروعة الموسيقية السنوية في عام 2025 بفضل فنان البوب نيمو ، الذي حصل على الجائزة الأولى في مسابقة هذا العام في مالمو.

ولأن نيمو فاز عن سويسرا، فإن دولة جبال الألب المتنوعة لغويا والمحايدة الشهيرة ستقدم العرض التالي، الذي يتيح التنافس بين فنانين من جميع أنحاء القارة وحتى أبعد من ذلك.

ولم يتم تحديد الموقع بعد. وقدمت زيورخ وجنيف طلبات، في حين قدمت العاصمة السويسرية برن ومدينة بيل القريبة عرضا مشتركا لاستضافة المرشحين.

وأشار استطلاع بليك إلى أن التأييد كان أقوى بين الأشخاص من ذوي المستوى التعليمي الأعلى والآراء السياسية اليسارية مقارنة بالمجموعات السكانية الأخرى.