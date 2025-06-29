وزير الاقتصاد الفرنسي يعرب عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

قال وزير المالية الفرنسي إريك لامبارد، إنه يمكن للاتحاد الأوروبي التوصل لنوع من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو المقبل، عندما تفرض واشنطن رسوما بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن لامبارد قال في حوار مع صحيفة لا تريبيون ديمانش اليوم الأحد: "بناء على خبرتنا من الأشهر الماضية، نستطيع أن نرى بوضوح أن أمريكا مستعدة للاتفاق".

وأضاف، أنه "ربما يتم إجراء مناقشات بشأن الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال"، ضمن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن.

وتابع "أوروبا مازالت تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي. ويتم بناء 3 محطات لتسييل الغاز الطبيعي في خليج المكسيك. لذلك يمكننا زيادة وارداتنا من الغاز الأمريكي، ويمكن استخدام ذلك لتجنب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%".