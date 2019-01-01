المسؤولة القانونية للـ«كاف»: أزمة الترجي والوداد معقدة

ترى أشتا مامات صالح المسؤولة القانونية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في جلسة الترجي التونسي والوداد المغربي بالمحمكة الرياضة (كاس)، أن الجلسة سارية لكنها معقدة بعض الشيء، وفقًا لموقع (360 سبورت) المغربي.

وأشارت مامات إلى أن اللجنة تتمهل في اتّحاذ القرار النهائي بسبب حساسية الأزمة، مؤكدًة أن المحكمة تسمح للجميع بعرض أدلته في الوقت الحالي، وأن الحكم الصادر عن (الكاس) سيكون مرضيًا لجميع الأطراف.

وكان سعيد الناصري رئيس الوداد المغربي قد تقدم بشكوى ضد نادي الترجي التونسي، حيث زعم الناصري أن فريقه تعرض للإرهاب في مباراة الإياب بتونس، فضلا عن التعرض لظلم تحكيمي خلال المباراة.

وفي سياق ذي صلة أكد مسؤولوا الوداد أن تقنية الحكم المساعد (var) لم تكن تعمل خلال المباراة النهائية، حيث لم يلجأ حكم اللقاء إليها عقب إلغاء هدف للفريق المغربي باللقاء النهائي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي تحفظ على كأس دوري الأبطال والميدليات الذهبية التي كانت بحوزة نادي الترجي التونسي.