ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مكتب حزب في كابول إلى 20 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 20 شخصا، بينهم 4 من رجال الشرطة، في الهجوم على مكتب لحزب سياسي في كابول يوم الأحد، في يوم انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الاثنين أن 50 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم على مكتب التوجه الأخضر، بينهم 7 من رجال الشرطة.

وكان الهجوم قد بدأ يوم الأحد في حوالي الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي ( 12:10 بتوقيت جرينتش) بتفجير انتحاري باستخدام سيارة مفخخة، تلاه دخول 3 مسلحين إلى المكتب، وفقا للبيان.

وحزب التوجه الأخضر هو حزب سياسي يرأسه أمر الله صالح، الذي يخوض الانتخابات مع الرئيس أشرف غني كنائب له في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي يوم الأحد إن القوات الخاصة التابعة للشرطة أنقذت صالح بعد بداية الهجوم بوقت قصير ونقلته إلى مكان آمن.

وورد في بيان الداخلية اليوم أنه تم إنقاذ ما مجموعه 150 شخصا من مكان الهجوم، وأن الهجوم انتهى بعد 6 ساعات من بدايته وأن جميع المهاجمين قتلوا.

ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك حركة طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم. وعادة ما تعلن طالبان أو تنفي تورطها في هجوم مثل هذا، ولكنها لم تعلق حتى اليوم على هجوم الأحد.

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الخامس الذي يقع في شهر يوليو الجاري والخامس عشر الذي يحدث في كابول منذ بداية هذا العام. كما قتل ما يقرب من 100 شخص وأصيب 587 آخرين في تلك الهجمات.