محافظ بني سويف: تحصين 110 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية الثانية للحفاظ على الثروة الحيوانية

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إنه تم تحصين وترقيم 110 آلاف و700 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمراكز المحافظة، لافتًا إلى تكليفاته لمسؤولي الطب البيطري بالاستمرار في التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، فضلًا عن عقد المزيد من الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي لمديرية الطب البيطري، حول سير العمل في الحملة التي انطلقت في 22 يونيو الماضي، وتم تمديدها إلى 8 أغسطس المقبل لتغطي جميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جهته أشار الدكتور طارق الوكيل، مدير الطب البيطري أنه تم تحصين وتسجيل 94 ألفًا و873 رأس من الأبقار، و13 ألفًا و996 من الجاموس، و1831 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة الثانية 22 يونيو الماضي وحتى 28 يوليو الجاري، لافتًا إلى قرار هيئة الخدمات البيطرية بمد عمل الحملة حتى 8 أغسطس التالي، لتغطية كافة القرى والمراكز.