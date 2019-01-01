مترو الأنفاق يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

رحلات إضافية وفرق صيانة لإصلاح الأعطال.. وشرطة نسائية لمواجهة التحرش



رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، درجة استعدادها للقصوى، لاستقبال عيد الأضحى، باتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات، من بينها تسيير رحلات إضافية لمنع حدوث تكدس المواطنين، ومنع الإجازات لحل أي أعطال أو مشاكل تحدث في حركة المترو.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه سيتم إجراء حملات مكثفة للقضاء على الباعة الجائلين والمتسولين داخل مترو الأنفاق، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ونشر فرق الطوارئ والصيانة لإصلاح أية أعطال.

وأضاف عبد الهادي، لـ"الشروق"، أنه سيتم خلال عطلة عيد الأضحى تشغيل أكثر من 1200 رحلة يوميا، بواقع 330 رحلة بالخط الأول "المرج - حلوان"، بزمن تقاطر 4 دقائق، و440 رحلة بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بزمن تقاطر 3 دقائق، و435 رحلة بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة بزمن تقاطر 5 دقائق.

وتابع: لدينا 20 نقطة إسعاف تقدم خدمة طبية مجانية لمرتادي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة خلال عطلة العيد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للخط الساخن الذي خصصته الشركة لتلقي الشكاوى على رقم 16048.

وأكد عبد الهادي، أن مترو الأنفاق هو أرخص وأأمن وأسهل وأسرع وسيلة مواصلات داخل القاهرة الكبرى، ولدينا نحو 3.5 مليون راكب يوميًا نسعى لتقديم الخدمة المميزة لهم، مشيرًا إلى أن جميع قطارات مترو الأنفاق خضعت لصيانات شاملة قبل إنطلاق الرحلات.

واستطرد: تم التنبيه على تشديد الإجراءات الأمنية على بوابات المحطات لتفتيش جميع حقائب المسافرين، وعمل الكمائن الثابتة داخل المحطات والمتحركة داخل القطارات لنقل الركاب بأمان خلال رحلاتهم، فضلًا عن متابعة غرفة التحكم المركزية لرصد حركة تشغيل القطارات على الخطوط الثلاثة؛ للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي معوقات.

ونوه بأن شركة الأمن المكلفة بإدارة المترو تكثف تواجدها في جميع المحطات عند البوابات الإلكترونية لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة خلال عطلة عيد الأضحى، لافتا إلى أنه جرى عمل خطة لتأمين مداخل ومخارج وعلى أرصفة المحطات وانتشار الشرطة النسائية في المحطات لمواجهة حالات التحرش إن وجدت بالمحطات.