طبيبة: حالة زعيم الاحتجاجات الروسي نافالني تحسنت والسلطات تريد إعادته إلى محبسه

قالت طبيبة قامت بفحص زعيم الاحتجاجات الروسي، أليكسي نافالني، إن حالته قد تحسنت، وأن السلطات ترغب في إعادته إلى محبسه.

وكان نافالني - الذي تم سجنه بسبب تنظيمه تجمعات حاشدة ضد الحكومة في موسكو - أصيب بطفح جلدي وتم نقله إلى المستشفى في مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الدكتورة أناستازيا فاسيلييفا في بيان لها: "لقد تحسن أليكسي بعد خضوعه لعلاج مكثف بواسطة البريدنيزولون (مادة كيميائية تتضمن هرمونات منشطة)"، موضحة في بيان لها على صفحتها على موقع فيسبوك، أنها تكتب من المستشفى.

وأوضحت فاسيلييفا أن السلطات ترغب في "خروج أليكسي (من المستشفى) اليوم وإعادته إلى مركز الاحتجاز".